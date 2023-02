Ausstellung Von Christo verpackter Käfer im Landesmuseum in Schleswig

Ein von Christo verpackter VW-Käfer aus dem Jahr 1961 hat seit Donnerstag vorübergehend Platz im Landesmuseum auf Schloss Gottorf in Schleswig. Das von dem Künstler 2013 gekaufte und ein Jahr später verhüllte Auto ist Teil der kommenden Schau „Christo und Jean-Claude - Paris.New York.Grenzenlos“. „Das ist unser größtes Exponat für die Ausstellung“, sagte Kurator Ingo Borges am Donnerstag. Die Ausstellung wird am 9. März eröffnet. Besucher können sie vom 10. März bis 3. September sehen.