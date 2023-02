Feuer Neun Pferde sterben bei Brand in Hamburg-Rahlstedt

Bei einem Brand in einem Pferdestall im Hamburger Ortsteil Rahlstedt sind am frühen Donnerstagmorgen neun Pferde verendet. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Das Dach des Stalls sei durch den Brand eingestürzt, teile die Feuerwehr mit. Sie war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Restlöscharbeiten dauerten zunächst an. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angabe machen. Auch die Schadenshöhe war noch unbekannt.