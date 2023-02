Bayern-Ehrenpräsident fiebert bei St. Pauli-Spielen mit

Der FC St. Pauli ist für Uli Hoeneß noch immer ein Herzensverein. „Ich ertappe mich dabei, wenn ich im Fernsehen St. Pauli-Spiele sehe, dass ich da mitfiebere und ihnen immer den Sieg wünsche, weil ich ja will, dass die wieder nach oben kommen“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München in der jüngsten Ausgabe des St. Pauli-Podcasts „Don't call it a Kultclub“. „Ich wünsche dem FC St. Pauli, dass wir, solange ich noch alle sieben Sinne beieinander habe, dass wir gemeinsam in derselben Liga spielen.“