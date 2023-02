Ein Toter bei Wohnungsbrand in Hamburg-Eimsbüttel

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eimsbüttel ist am Mittwochvormittag eine Leiche gefunden worden. Die tote Person habe sich in der Erdgeschosswohnung befunden, in der das Feuer ausgebrochen ist, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zudem habe ein Mann aus einer Wohnung im Obergeschoss gerettet werden können. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.