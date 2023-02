Messerstiche auf neuen Partner der Ehefrau: mehrjährige Haft

Für einen lebensgefährlichen Messerstich auf den neuen Bekannten seiner Ehefrau ist ein 39 Jahre alter Angeklagter zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Kieler Schwurgericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte am 1. Juli 2022 an einer Wohnungstür in Ellerau (Kreis Segeberg) auf den mutmaßlich neuen Partner seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau einmal einstach und ihn lebensgefährlich verletzte. Durch den Stich sei der Herzmuskel getroffen worden, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Becker. Der Geschädigte konnte demnach nur durch eine Notoperation gerettet werden und leidet noch heute an den körperlichen und seelischen Folgen der Messerattacke.