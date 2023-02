Über 84 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben

In Hamburg sind gut 84 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht abgegeben worden. 356.812 Erklärungen seien eingegangen, teilte die Finanzbehörde am Mittwochmorgen mit. Der noch fehlende Anteil liegt demnach bei 15,82 Prozent. In der Hansestadt müssen zur Neuberechnung der Grundsteuer mehr als 420.000 Immobilien neu bewertet werden.

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg sind gut 84 Prozent der Grundsteuererklärungen fristgerecht abgegeben worden. 356.812 Erklärungen seien eingegangen, teilte die Finanzbehörde am Mittwochmorgen mit. Der noch fehlende Anteil liegt demnach bei 15,82 Prozent. In der Hansestadt müssen zur Neuberechnung der Grundsteuer mehr als 420.000 Immobilien neu bewertet werden.

Die Frist zur Abgabe der Erklärung war am Dienstag um Mitternacht abgelaufen. Anders als in Bayern gibt es in Hamburg keine erneute Verlängerung. Erklärungen können aber weiter elektronisch über das „Elster“-Portal der Finanzämter oder in Schriftform abgegeben werden.

Bei Nichtabgabe können die Daten laut Behörde vom Finanzamt geschätzt und ein Verspätungszuschlag von 25 Euro pro angefangenem Monat festgesetzt werden. Im schlimmsten Fall droht ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro.

Die neuen Erklärungen sind nötig geworden, weil die Grundsteuer ab 2025 anders berechnet werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bislang geltende Grundsteuer 2018 für verfassungswidrig erklärt, da die Berechnung auf Basis teils völlig veralteter Daten erfolgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg