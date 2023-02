Prozessbeginn wegen versuchten Totschlags gegen 25-jährigen

Ein 25-jähriger Mann muss sich von Mittwoch an (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Hamburg wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Angeklagte soll am 6. Mai 2022 mehrfach mit einem scharfen Gegenstand auf einen anderen Mann eingestochen haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuvor war es zwischen beiden auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung am Neuländer Platz zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Angeklagte seinem Opfer mehrfach gegen die Stirn boxte. Kurze Zeit später sollen sich beide zu einer Aussprache auf dem Vorplatz der Einrichtung verabredet haben. Dort verletzte der Angeklagte sein Opfer schwer und ließ erst bei Eintreffen eines Zeugen von ihm ab.