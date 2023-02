Messerangriff im Zug Thema im Kieler Innenausschuss

Der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel beschäftigt sich am Mittwoch (14.00 Uhr) mit dem tödlichen Messerangriff in einem Zug in Brokstedt. Nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Jan Kürschner (Grüne) wird dazu ein Vertreter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erwartet. Dem mutmaßlichen Täter, einem 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser, war subsidiärer Schutzstatus zuerkannt worden, der ihn vor Abschiebung schützte. Dieser Status sollte aber zwischenzeitlich aufgehoben werden. Erwartet werden Innenministerin Sabine Sütterlin-Wack, Justizministerin Kerstin von der Decken (beide CDU), Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) und die Kriminalpolizei.