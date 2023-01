Mit der Verabschiedung eines Leitantrags hat die Hamburger CDU zwei Jahre vor der Bürgerschaftswahl ihre Marschrichtung in der Schul- und Bildungspolitik abgestimmt. Das 20-seitige Papier des Parteivorstands unter dem Titel „Leistungsfähige, qualitativ hochwertige und inklusive Bildung und Erziehung für Hamburg“ wurde am Dienstagabend von den gut 140 Delegierten eines Landesausschusses einstimmig angenommen. Darin wird unter anderem die Bündelung der Zuständigkeiten vom Kindergarten bis zum Abitur unter einem Senator für Kita und Schule gefordert.

Dennis Thering, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Hamburgischen Bürgerschaft, spricht auf der Sitzung des Landesausschusses.

Leitantrag Hamburger CDU legt Marschrichtung in Bildungspolitik fest

Hamburg (dpa/lno). Mit der Verabschiedung eines Leitantrags hat die Hamburger CDU zwei Jahre vor der Bürgerschaftswahl ihre Marschrichtung in der Schul- und Bildungspolitik abgestimmt. Das 20-seitige Papier des Parteivorstands unter dem Titel „Leistungsfähige, qualitativ hochwertige und inklusive Bildung und Erziehung für Hamburg“ wurde am Dienstagabend von den gut 140 Delegierten eines Landesausschusses einstimmig angenommen. Darin wird unter anderem die Bündelung der Zuständigkeiten vom Kindergarten bis zum Abitur unter einem Senator für Kita und Schule gefordert.

Zudem spricht sich die CDU für die Festlegung eines „festen Grundwissensschatzes“ in den Lehrplänen der Grundschulen aus. Der Übergang in die weiterführenden Schulen müsse flexibel nach Lernstand der Schülerinnen und Schüler erfolgen. Zudem will sich die CDU für verstärkte Anstrengungen bei der Lehrergewinnung und der Digitalisierung einsetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg