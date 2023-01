Tennet kann Vorbereitungen für Suedlink-Elbtunnel beginnen

Glückstadt. Das Unternehmen Tennet kann mit Vorbereitungen für den Bau des Suedlink-Elbtunnels bei Glückstadt beginnen. Ein entsprechender Antrag des Unternehmens aus dem vergangenen Dezember sei genehmigt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Dienstag mit. Eine sichere, stabile und bezahlbare Stromversorgung habe höchste Priorität, betonte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. „Wir beschleunigen daher den Ausbau der Stromnetze, wo immer es geht. Dazu gehört auch, dass Tennet vorzeitig mit dem Bau der Elbquerung beginnen darf.“

Es geht um Vorbereitungen auf einer rund neun Hektar großen Fläche in Wewelsfleth (Kreis Steinburg), die unter anderem eine Umzäunung, Zufahrten und eine Flächenentwässerung umfassen. Die Maßnahmen seien reversibel. Der ursprüngliche Zustand könnte wiederhergestellt werden, sollte es im laufenden Planfeststellungsverfahren zu einer anderen Entscheidung kommen, teilte die Bundesnetzagentur mit.

Die Suedlink-Trasse ist nach Tennet-Angaben mit 700 Kilometern Länge und Kosten von etwa zehn Milliarden Euro das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland. Es soll den verlustarmen Gleichstromtransport aus den Windenergiegebieten in Norddeutschland in den Süden ermöglichen. Die Leitung hat vier Gigawatt Kapazität, was etwa der Leistung von vier Atomkraftwerken entspricht und rechnerisch zur Versorgung von zehn Millionen Haushalten reichen würde.

Der Tunnel soll in rund 20 Metern Tiefe zwischen Wewelsfleth und Wischhafen im niedersächsischen Kreis Stade verlaufen und gut fünf Kilometer lang sein. Die Röhre wird einen Durchmesser von vier Metern haben. An beiden Enden entstehen Zugangs- und Betriebsgebäude. Tennet rechnet mit fünf Jahren Bauzeit.

