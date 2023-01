Hapag-Lloyd: Vorsteuergewinn bei 17,5 Milliarden Euro

Der Schriftzug «Hapag-Lloyd» steht an der Bordwand eines Containerschiffs.

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat in ihrem 175. Jubiläumsjahr nach vorläufigen Zahlen den höchsten Vorsteuergewinn ihrer Geschichte eingefahren. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 17,5 Milliarden Euro erzielt worden, teilte die Reederei am Dienstag in Hamburg mit. Im Jahr zuvor lag der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) noch bei 9,4 Milliarden Euro - nach 1,3 Milliarden Euro 2020.