Polizei stoppt Autofahrer mit 213 km/h

Bei Verkehrskontrollen hat die Hamburger Polizei mehrere Autofahrer erwischt, die teils mit drastisch überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und nun mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen müssen. So raste ein 29-Jähriger mit 213 anstatt 120 Stundenkilometern (km/h) über die A7. Die Folge: 1400 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hinzu kommen drei Punkte in der Verkehrssünderkartei.