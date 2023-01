Bewaffnete Männer überfallen Spielhalle in Stockelsdorf

Zwei maskierte und mit Messern bewaffnete Männer haben eine Spielhalle in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein überfallen. Sie erbeuteten Bargeld, die Höhe wurde nicht genannt. Die beiden Männer hätten den 34 Jahre alten Spielhallenangestellten mit den Messern bedroht, so dass der die Kasse geöffnet habe, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Spielhalle hielt sich während der Tat am Donnerstag außer dem Angestellten auch ein Kunde auf. Beide wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen Unbekannt.