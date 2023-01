SSW fordert psychotherapeutische Angebote für Geflüchtete

Nach der Zugattacke in Brokstedt hat Schleswig-Holsteins SSW-Fraktionschef Lars Harms eine Reform des Integrationsrechts im Norden gefordert. Dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht kein Recht auf psychologische Betreuung hätten, sei ein echtes Problem, sagte Harms am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Durch einen Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten könnte das Risiko für solche Taten, wie wir sie etwa in Brokstedt erlebt haben, deutlich minimiert werden.“