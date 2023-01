Nach Messerangriff: Prien an Schule der Opfer eingetroffen

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ist am Freitagmorgen in der Schule der beiden Opfer des Messerangriffs von Brokstedt eingetroffen. Die CDU-Politikerin wollte in Neumünster mit Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern der Walther-Lehmkuhl-Schule sprechen. Im Anschluss will Prien zurück nach Kiel fahren und dort an der Landtagssitzung teilnehmen.