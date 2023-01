Hamburg-Marathon: Weldays Ziel sind die Olympischen Spiele

Haftom Welday will beim Marathon in Hamburg am 23. April dieses Jahres den Weg zu den Olympischen Spielen in Paris ebnen. Am Donnerstag kündigte der gebürtige Äthiopier an bei dem Rennen über die 42,195 Kilometer in seiner Wahl-Heimat die Norm von 2:08:10 Stunden attackieren zu wollen. „Ich habe das vor„, sagte der 32-Jährige, der beim Berlin-Marathon vor vier Monaten schnellster Deutscher gewesen war und mit seiner Zeit von 2:09:06 Stunden die Saison als Nummer eins in der DLV-Jahresbestenliste beendete. Welday ist seit dem vergangenen September im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Hamburg (dpa/lno). Haftom Welday will beim Marathon in Hamburg am 23. April dieses Jahres den Weg zu den Olympischen Spielen in Paris ebnen. Am Donnerstag kündigte der gebürtige Äthiopier an bei dem Rennen über die 42,195 Kilometer in seiner Wahl-Heimat die Norm von 2:08:10 Stunden attackieren zu wollen. „Ich habe das vor„, sagte der 32-Jährige, der beim Berlin-Marathon vor vier Monaten schnellster Deutscher gewesen war und mit seiner Zeit von 2:09:06 Stunden die Saison als Nummer eins in der DLV-Jahresbestenliste beendete. Welday ist seit dem vergangenen September im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Um die geforderte Norm für die Spiele in Frankreichs Hauptstadt zu erfüllen, aber auch um die bereits unterbotene Qualifikationszeit von 2:09:40 für die im August in Budapest stattfindende WM zu untermauern, bereitet sich Welday seit knapp drei Wochen in Äthiopien vor. Die Rückkehr in die Hansestadt sei neun Tage vor dem Lauf geplant, erklärte er.

Welday war 2014 aus der Krisenregion Tigray geflohen und hatte erst in Deutschland beim TSV Pattensen mit dem Laufen begonnen. Seinen ersten Marathon bestritt er schließlich 2021 in Berlin und beeindruckte bei seiner Premiere bereits mit 2:13:47 Stunden, nachdem er rund einen Monat zuvor in der Hauptstadt bei seinem Halbmarathon-Debüt mit einer Zeit von 62:47 Minuten hatte aufhorchen lassen. Aufgrund langwieriger muskulärer Probleme musste Welday seinen geplanten Start in Hamburg im Frühjahr 2022 absagen. Umso größer ist die Freude auf das Rennen in knapp drei Monaten: „Hamburg ist meine neue Heimat und ich laufe gerne dort, wo ich auch lebe. Das macht für mich auch Sinn und gibt immer eine extra Motivation.“

