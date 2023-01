Winterdienst streut seit 1.00 Uhr nachts die Straßen

Der Winterdienst hat wegen der Glättegefahr und Eisbildung in Hamburg in der Nacht zu Donnerstag ab 1 Uhr die Straßen gestreut. 231 Einsatzkräfte waren auf verkehrswichtigen Straßen sowie auf einem ausgewählten Netz an Radwegen im Stadtgebiet im Einsatz, um der Gefahr auf Eisbildung entgegenzuwirken, wie die Stadtreinigung Hamburg am Morgen mitteilte. Da es weiterhin stellenweise zu Glätte kommen kann, bittet die Stadtreinigung Hamburg alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Vorsicht. Der Einsatz des Winterdienstes solle voraussichtlich bis in den Mittag andauern.