Zusammenstoß in Autowaschanlage: Eine Leichtverletzte

Beim Rangieren in einer Autowaschanlage in Lübeck ist ein 87-Jähriger in seinem Wagen mit einem hinter ihm stehenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Mann habe beim Einfahren in die Waschanlage eine falsche Position gewählt und habe diese korrigieren wollen, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei übersah er den Angaben zufolge ein weiteres Auto, das bereits vor der Waschanlage wartete. Sein Wagen stieß mit dem Fahrzeug einer 64 Jahre alten Frau aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg zusammen, die dabei leicht verletzt wurde.