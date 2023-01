Arbeitsmarkt Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg wieder gestiegen

Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist nach dem Rückgang 2020 und der Stagnation 2021 im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2021 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 27.200 auf einen neuen Höchststand von 1,319 Millionen Menschen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Mit diesem Anstieg um 2,1 Prozent lag Hamburg demnach deutlich über dem bundesweiten Plus von 1,3 Prozent.