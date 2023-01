Towers-Coach vor EuroCup: „Schritt für Schritt weitergehen“

Die Veolia Towers Hamburg wollen sich im EuroCup ihr Selbstvertrauen zurückholen. Nach zuletzt vier Niederlagen unter dem neuen Coach Benka Barloschky in der Basketball-Bundesliga und dem europäischen Wettbewerb sagte dieser vor der Partie in Polen beim Schlusslicht Slask Wroclaw (Breslau) am Mittwoch (20.00 Uhr): „Wir fokussieren uns darauf, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, konzentriert weitergehen, Schritt für Schritt.“

Anders als in der Bundesliga liegen die Towers in ihrer EuroCup-Gruppe als Achter auf Playoff-Kurs. Drei Siegen stehen acht Niederlagen gegenüber, während die polnischen Gastgeber nur eine ihrer bislang elf Partien gewonnen haben. Doch bei der 83:92-Niederlage der Hamburger in der Bundesliga gegen die Löwen Braunschweig am vergangenen Samstag wirkten die Hanseaten aufgrund der sportlichen Misere in den vergangenen Wochen über weite Strecken stark verunsichert.

„Wir haben wieder gesehen, dass wir keine Schritte überspringen können. Wir müssen einfach weiter arbeiten“, räumte Barloschky ein, bewertete die Teilnahme an beiden Wettwerben trotz der aktuellen Probleme aber als positiv. „Wir können die Niederlage schneller abhaken und direkt da weiter ansetzen, wo wir aufgehört haben. Darauf konzentrieren wir uns, und darauf freuen wir uns auch“, betonte der 35-Jährige.

