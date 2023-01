Hoher Besuch im Trainingslager des Hamburger SV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Donnerstag die ersten Einheiten im Trainingslager im spanischen Sotogrande absolviert. Am Vormittag hatten die Hanseaten hohen Besuch: Marcus Sorg, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und U21-Coach Antonio di Salvo schauten auf der Anlage in Andalusien vorbei und nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen mit Sportvorstand Jonas Boldt und Chefscout Claus Costa. Das teilte der Club auf seiner Webseite mit.