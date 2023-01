Zwei Motorradfahrer stoßen zusammen: Drei Verletzte

Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern in der Nähe des Hamburger Fischmarktes sind in der Nacht zum Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Motorradfahrer am Mittwoch kurz vor Mitternacht zunächst hintereinander unterwegs und berührten sich schließlich aus noch ungeklärter Ursache, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stürzten beide. Die 20 Jahre alten Männer wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen mit Hautabschürfungen und Prellungen in Krankenhäuser. Eine 21 Jahre alte Mitfahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Die Straße stadteinwärts war wegen des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt.