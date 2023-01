Dementer Senior aus Heim verschwunden – Polizei Hamburg bittet um Hilfe

Hans Jürgen Herbert Liebenow wurde zuletzt am Freitag in seiner Einrichtung gesehen. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Hamburg. Seit Freitag sucht die Polizei Hamburg nach dem 76 Jahre alten Hans Jürgen Herbert Liebenow – ohne Erfolg. Die Beamten bitten daher nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Senior wurde zuletzt am Freitag gegen 14 Uhr in seiner Pflegeeinrichtung an der Jüthornstraße in Marienthal gesehen. Er ist dement, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen.

Dementer Senior vermisst: Polizei Hamburg bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt sein Aussehen wie folgt:

männlich

scheinbares Alter 70 Jahre

etwa 1,65 Meter groß

schlank

kurze graue Haare

grauer Vollbart

vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, schwarzem Pullover und einer schwarzen Hose (auffallender Fleck an der Hosenrückseite)

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, den Vermissten gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.