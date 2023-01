Vertrag unterschrieben: Tim Walter bleibt Trainer des HSV

Hamburg (dpa/lno). Unmittelbar vor dem Abflug in das Trainingslager im spanischen Sotogrande hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch das lange erwartete positive Zeichen gesetzt: Trainer Tim Walter hat seinen Vertrag verlängert. Das neue Arbeitspapier des 47-Jährigen ist bis zum 30. Juni 2024 gültig. „Tim hat sich von Tag eins an komplett mit dem HSV identifiziert, lebt Mut und Leidenschaft vor“, sagte Vorstand Jonas Boldt über den Coach und engen Vertrauten.

Die Hoffnung im Volkspark ist groß, dass Walter und der HSV in der nächsten Saison nach dann fünf Jahre Zweitklassigkeit wieder in der Bundesliga spielen werden. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 hat der gebürtige Bruchsaler trotz immer wiederkehrender Kritik an seiner riskanten Spielweise in 60 Pflichtspielen im Schnitt 1,87 Punkte geholt.

Aktuell liegen die Hamburger mit 34 Punkten zwei Zähler hinter Tabellenführer Darmstadt 98 auf Platz zwei. Mit nur einem Punkt Rückstand lauert aber schon der 1. FC Heidenheim auf dem dritten Rang. Dort hatte der HSV die Spielzeit 2021/22 beendet und war dann in der Relegation an Hertha BSC gescheitert.

Trotzdem ist Walter der erste Trainer seit dem Bundesliga-Abstieg 2018, der nach einem der mittlerweile vier gescheiterten Rückkehr-Versuche weitermachen durfte. Das unterscheidet ihn von Hannes Wolf, Dieter Hecking und Daniel Thioune. Auch das zeigt das Vertrauen, das Boldt in seine Arbeit hat.

„Ich freue mich, dass der Verein den eingeschlagenen Weg mit mir fortführen möchte“, sagte Walter. „Es ist zum einen eine große Aufgabe, auf der anderen Seite aber auch eine große Ehre für mich, für diesen Verein zu arbeiten. Der HSV hat eine brutale Wucht und es macht mir jeden Tag Spaß, hier zu arbeiten“, sagte Walter.

Sportchef Boldt, der kurz vor Weihnachten mit einem neuen Kontrakt bis 2025 ausgestattet worden war, betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Coach. „In den zurückliegenden 18 Monaten haben wir alle gemeinsam viel erlebt und sind immer enger zusammengewachsen“, sagte er. „Auch das gegenseitige Vertrauen hat dazu geführt, dass Tim und ich uns bei den Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung und Zusammenarbeit schnell einig waren.“

Mit den neuen Arbeitspapieren für Walter und Boldt sowie der Beförderung von Eric Huwer zum Finanzvorstand sind beim HSV drei wichtige Baustellen abgearbeitet worden. Der nächste Schlüsseltermin ist die Mitgliederversammlung am 21. Januar. Dann geht es um richtungsweisende Themen wie die Zukunft des umstrittenen Präsidenten Marcell Jansen und langfristig gesehen auch um den Umgang mit Vereinsmäzen Klaus-Michael Kühne.

Außer Walter verlängerte auch das gesamte Trainerteam der „Rothosen“ seine Verträge. Julian Hübner, Filip Tapalovic sowie Torwart-Trainer Sven Höh unterschrieben ebenfalls neue Kontrakte, die bis 2024 gültig sind. Co-Trainer Merlin Polzin hatte sein Arbeitspapier bereits im vergangenen Jahr verlängert. „Ohne mein Trainerteam wäre alles gar nicht so möglich, wie es im Moment läuft“, sagte Walter.

In Sotogrande will sich der HSV bis zum 19. Januar den Feinschliff für die Rückrunde holen. Die zweite Saisonhälfte beginnt für die Hanseaten mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 29. Januar.

