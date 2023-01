HSV-Coach Walter trauert um verstorbenen Rainer Ulrich

HSV-Coach Tim Walter trauert um seinen früheren Trainer-Assistenten Rainer Ulrich. „Der Rainer war und ist wie ein Teil meiner Familie. Ich habe ihn beim KSC kennengelernt, damals war ich selbst noch Jugendspieler und habe in der Nachwuchsrunde mitgemacht, wo er uns dann bei einer Partie in Zürich gecoacht hat“, sagte der Trainer des Hamburger Fußball-Zweitligisten am Dienstag über den früheren Bundesliga-Profi. Ulrich, langjähriger Spieler, Co- und Cheftrainer des Karlsruher SC, war im Alter von 73 Jahren gestorben, wie ein Sprecher des Clubs mit Bezug auf Ulrichs Familie am Montagabend bestätigte.