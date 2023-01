Polizei warnt vor Schockanrufen im Raum Kiel

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Die Polizei hat vor betrügerischen Kurznachrichten und Schockanrufen im Raum Kiel gewarnt. Aktuell häuften sich solche Fälle in der Stadt und umliegenden Gemeinden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bislang sei kein Fall bekannt, in dem die Täter Erfolg hatten. Opfern riet die Polizei, sich nicht unter Druck setzen zu lassen.