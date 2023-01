Neues Netzwerk soll Missbrauchs-Betroffene zusammenbringen

Eine Gruppe von Betroffenen möchte Opfer sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend in einem neuen bundesweiten Netzwerk zusammenbringen. Der Prozess zur Gründung von „Aus unserer Sicht“ soll an diesem Mittwoch mit der Freischaltung eines Online-Fragebogens beginnen, wie die Initiatoren, zu denen auch der Kieler Verein Nina gehört, am Montag mitteilten. Betroffene ab 16 Jahren sind eingeladen, sich zu beteiligen. Mitgründerin Tamara Luding sagte, das Besondere an dem Projekt sei, dass sich das bundesweite Netzwerk an alle Betroffenen richte, unabhängig davon, in welchem Zusammenhang die Gewalt ausgeübt worden sei - also etwa in der Familie oder einer Institution.