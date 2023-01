Schiffsführerin fällt bei Landungsbrücken ins Wasser

Die Schiffsführerin einer Barkasse ist beim Ablegen an den Landungsbrücken in Hamburg in die Elbe gestürzt. Ersthelfer hätten die Frau am Dienstagmorgen jedoch schnell wieder aus dem Wasser gezogen, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Das Wasser hatte zu dem Zeitpunkt eine Temperatur von fast sieben Grad Celsius. Warum sie ins Wasser gefallen war, war zunächst unklar.