31 Prozent der Kitas in Hamburg haben vor 7.00 Uhr geöffnet

Die Öffnungszeiten der Hamburger Kitas haben sich in den vergangenen Jahren leicht nach hinten verschoben. So sank zwischen 2017 und 2022 der Anteil der Einrichtungen, die bereits vor 7.00 Uhr geöffnet haben von 33 auf 31 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig stieg in dem Zeitraum der Anteil der Kitas, die bis nach 18.00 Uhr geöffnet hatten von rund 5 Prozent auf etwa sechs Prozent.