Neujahrsempfang: Diese Prominenten sind im Hotel Vier Jahreszeiten dabei

Hamburg. Ein neues Jahr beginnt in Hamburg traditionell mit dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts – doch 2023 wird einiges anders. Nach zwei Jahren, in denen die Veranstaltung pandemiebedingt digital stattfand, werden Chefredakteur Lars Haider, Geschäftsführer Christian Siebert und Marketingchefin Vivian Hecker am Mittwoch rund 750 exklusiv geladene Gäste im Festsaal des Luxushotels Vier Jahreszeiten begrüßen.

Das Motto des 35. Abendblatt-Neujahrsempfangs, der zum ersten Mal in dem 5-Sterne-Haus am Neuen Jungfernstieg gefeiert wird, lautet „75 Jahre Hamburger Abendblatt“. Erwartet werden zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport.

Verfolgen Sie hier das Wichtigste zum Neujahrsempfang des Abendblatts:

Neujahrsempfang des Abendblatts mit vielen prominenten Gästen

Zu den Gästen zählen unter anderem Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Aydan Özoguz, UKE-Professorin Dr. Marylyn Addo, die Unternehmerin Christina Block und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling, Sängerin Vicky Leandros, Spitzenkoch Christoph Rüffer, Tagesschau-Sprecherin Julia-Niharika Sen und die Ernährungs-Docs Anne Fleck und Matthias Riedl.

Neben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stehen zudem fünf weitere Landesminister aus dem Norden auf der Gästeliste. Mit dabei sind auch OMR-Gründer Philipp Westermeyer, HHLA-Chefin Angela Titzrath, „Tagesschau“-Ikone Dagmar Berghoff und FC-St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich.