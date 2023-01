„Danke Benidorm“: FC St. Pauli aus Trainingslager abgereist

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sein einwöchiges Winter-Trainingslager in Spanien beendet. „Danke, Benidorm!“, twitterte der norddeutsche Fußball-Zweitligist vor der Abreise am Montag. Die Kiezkicker trafen sich im Laufe des Nachmittags mit den Spielern des Bundesligisten Werder Bremen am Airport Alicante, um via Bremen den Rückweg nach Hamburg anzutreten. Wie im Vorjahr hatten beide Nordclubs die An- und Abreise aus Kostengründen gemeinsam absolviert.

Benidorm/Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sein einwöchiges Winter-Trainingslager in Spanien beendet. „Danke, Benidorm!“, twitterte der norddeutsche Fußball-Zweitligist vor der Abreise am Montag. Die Kiezkicker trafen sich im Laufe des Nachmittags mit den Spielern des Bundesligisten Werder Bremen am Airport Alicante, um via Bremen den Rückweg nach Hamburg anzutreten. Wie im Vorjahr hatten beide Nordclubs die An- und Abreise aus Kostengründen gemeinsam absolviert.

Am Montagvormittag hatten die Kiezkicker unter Leitung von Cheftrainer Fabian Hürzeler bei angenehmen 22 Grad Außentemperatur noch einmal für die letzte Einheit in Spanien auf dem Feld gestanden. Nicht dabei waren der bereits abgereiste Torhüter Nikola Vasilj (Trauerfall in der Familie) sowie die Feldspieler Luca Zander, Marcel Hartel (beide Lauftraining), David Nemeth (Folgen einer Verletzung am Schambein) und Eric Smith. Der schwedische Abwehr- und Mittelfeldspieler hatte am Vortag seinen 26. Geburtstag gefeiert.

