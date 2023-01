Motorradfahrer bei Vollbremsung schwer verletzt

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei einem Sturz in Schmilau im Kreis Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 63-Jährige aus noch unklarer Ursache auf Höhe eines in einer Grundstückszufahrt stehenden Lieferwagens plötzlich gebremst, sagte eine Polizeisprecherin.