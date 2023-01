Verkehr A20 bei Lübeck am Donnerstag für Reparatur gesperrt

Für Reparaturarbeiten wird die Autobahn 20 bei Lübeck am Donnerstag einseitig gesperrt. Betroffen sei der Bereich der Anschlussstelle Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Richtung Lübeck, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Die Sperrung soll von 9.00 Uhr bis voraussichtlich 18.00 Uhr dauern. Ein Zu- und Ausfahren während der Arbeiten ist nicht möglich. Verkehrsteilnehmer können über Lübeck-Süd ausweichen.