Zugausfälle wegen Feuers im Kreis Pinneberg

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Ein Brand in der Nähe der Bahngleise in Westerhorn (Kreis Pinneberg) hat am Montag den Zugverkehr zwischen Elmshorn und Neumünster unterbrochen. Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes der Deutschen Presse-Agentur sagte, war das Feuer gegen 11.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte gebe es nicht. Zunächst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet.