Gesucht wegen Fahrens ohne Führerscheins

Ein unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist in Harrislee bei Flensburg hinter dem Steuer eines Autos erwischt worden. Die Bundespolizei hatte den Mann und vier Mitreisenden am Samstag kontrolliert, nachdem ihnen die Einreise nach Dänemark verweigert worden war, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Da der 33-Jährige sich nicht ausweisen konnte, habe er die Beamten zur Feststellung seiner Identität auf die Wache begleiten müssen.