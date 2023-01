Stadtreinigung holt ausgediente Weihnachtsbäume ab

Hamburg (dpa/lno). Die Stadtreinigung Hamburg hat am Montag damit begonnen, ausgediente Weihnachtsbäume abzuholen. Insgesamt werden wohl rund 200.000 Weihnachtsbäume eingesammelt. „Sie werden geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt“, hieß es. Für jeden Stadtteil gibt es bis zum 20. Januar einen festen Abholtermin. Am Montag machten die Mitarbeiter den Anfang in Hamburg-Winterhude.

Doch nicht alle Weihnachtsbäume konnten mitgenommen werden. Die Bäume müssen abgeschmückt sein, sie dürfen maximal 2,50 Meter lang sein. Und sie dürfen keinen Standfuß aus Holz haben, weil dieser mit Schrauben befestigt ist und nicht geschreddert werden kann. Auch Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn sie enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg