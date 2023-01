Unfall Sekundenschlaf am Steuer: Autofahrer kracht in Leitplanke

Ein Autofahrer ist in Hamburg in der Nacht zum Samstag auf der A24 in die Mittelleitplanke gekracht. Der Mann habe aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer musste daraufhin mit Verdacht auf einen Rippenbruch und einen gebrochenen Arm in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.