Eigene Handyvideos überführen mutmaßliche Brandstifter

Die Polizei hat in Lübeck drei Jugendliche vorläufig festgenommen, die in der Altstadt drei Brände gelegt haben sollen. Auf ihren Handys fanden die Beamten Videos, die die Tatverdächtigen von sich bei den Brandstiftungen aufgenommen haben sollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen hätten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren beobachtet, wie sie am Donnerstag an verschiedenen Orten auf der Altstadtinsel Mülltonnen angezündet hätten, sagte ein Polizeisprecher.