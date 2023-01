Kieler Torhüter Dähne fällt zum Rückrundenstart aus

Torhüter Thomas Dähne fällt zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Der Schlussmann von Holstein Kiel erlitt in einem Trainingsspiel gegen die eigene U23-Mannschaft einen Anbruch des Schienbeinkopfes, teilte der Verein am Freitag mit. Der 29-Jährige wird mehrere Wochen fehlen und kann am Montag nicht mit dem Team ins Trainingslager nach Oliva Nova in Spanien reisen. Als vierter Torhüter neben Tim Schreiber, Timon Weiner und Noah Oberbeck wurde U19-Keeper Tyler Dogan für Oliva Nova nominiert.