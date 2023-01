Fluglärmbilanz: Mehr Nachtflüge und Beschwerden

Mit der steigenden Zahl von Starts und Landungen am Hamburger Flughafen nimmt auch die Belastung durch Fluglärm deutlich zu. So stieg die Zahl der Flugbewegungen im vergangenen Jahr um knapp 40.000 zum Vorjahr auf 109.589, wie die Umweltbehörde am Freitag mitteilte. Einen überproportionalen Anstieg gab es demnach bei den für Anwohner besonders belastenden verspäteten Nachtflügen zwischen 23.00 und 24.00 Uhr. Hier sei mit 873 Verspätungen sogar das letzte Vor-Corona-Jahr 2019 übertroffen worden, in dem 678 verspätete Nachtflüge gezählt worden waren.