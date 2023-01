Drei Kilo Marihuana gefunden: Festnahmen in Hamburg-Jenfeld

Bei der Überprüfung eines Kellers und einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Jenfeld hat die Polizei drei Kilogramm Marihuana und fast 3300 Euro Bargeld sichergestellt. Das Geld stammt vermutlich aus Drogenverkäufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalten, dass es aus einem Kellerabteil verdächtigt rieche. Nach der Durchsuchung des Kellers und der dazugehörigen Wohnung ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 42 und einen 47 Jahre alten Mann. Beide wurden am Donnerstag wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen.