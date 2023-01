Verkehr Betrunkener Radfahrer stürzt in Lübeck vor Auto

Ein betrunkener Radfahrer hat in Lübeck einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei leicht verletzt worden. Der 41-Jährige war am Donnerstagabend beim Wechsel vom Radweg auf die Straße im Lübecker Wohnviertel St. Jürgen auf die Fahrbahn gestürzt und dort von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei einer Blutentnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige einen Blutalkoholwert von 2,4 Promille hatte. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.