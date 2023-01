Mutter und Sohn von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 41-jährige Frau und ihr 3 Jahre alter Sohn sind in Uetersen (Kreis Pinneberg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden waren am Donnerstagabend mit weiteren Familienmitgliedern zu Fuß unterwegs, als sie beim Überqueren einer Straße von dem Auto angefahren wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 38 Jahre alte Fahrerin des Autos sei leicht verletzt worden.