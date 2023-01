Illegal Beschäftigte von Reinigungsfirma in Hotel erwischt

Zöllner des Hauptzollamts Kiel haben illegal beschäftigte Arbeitskräfte einer Reinigungsfirma in einem Hotel in Lübeck-Travemünde entdeckt. Die Angestellten seien ohne gültige Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis tätig gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen die Reinigungskräfte und die Firma, die sie beschäftigt hatte, wurden Strafverfahren eingeleitet. Den Verantwortlichen der Reinigungsfirma drohe eine Gefängnisstrafe, sie seien nicht das erste Mal durch Gesetzesverstöße aufgefallen. Bei der Kontrolle am Donnerstag hatten zwei weitere Angestellte der Firma die Flucht ergriffen, wie die Polizei weiter mitteilte.