Lebloser Mann auf St. Pauli: Todesursache weiter unklar

Nach dem Fund eines leblosen Mannes beim Abbau eines Weihnachtsmarktes in Hamburg ist die Todesursache weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag auf Anfrage sagte. Ein Arbeiter hatte den 47-Jährigen am Mittwoch im Stadtteil St. Pauli entdeckt. Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Polizeiangaben nicht vor.