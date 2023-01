Dieb über gestohlene Laptops geortet

Nach dem Diebstahl zweier Laptops hat ein 27-jähriger Mann den mutmaßlichen Dieb über die Ortungsfunktion der Computer finden und ihn so der Polizei ausliefern können. Mit den Ortungsdaten der Laptops, die zuvor bei einem Einbruch in die Wohnung des Mannes entwendet worden waren, konnte die Polizei den 28 Jahre alten Verdächtigen nicht weit vom Tatort in Hamburg-Hamm mitsamt Einbruchswerkzeug und Diebesgut festnehmen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der am Mittwoch festgenommene Mann ist bereits polizeibekannt und wurde einem Haftrichter vorgeführt.