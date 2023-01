Drei Verhaftungen binnen weniger Stunden

Zweimal Diebstahl, einmal Schwarzfahren - die Bundespolizei hat am Mittwoch in Hamburg innerhalb weniger Stunden drei ausstehende Haftbefehle vollstreckt. Gegen 11.30 Uhr hatten Beamte am Jungfernstieg einen Mann kontrolliert, der mutmaßlich in eine Schlägerei verwickelt war. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls besteht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Hamburg (dpa/lno). Zweimal Diebstahl, einmal Schwarzfahren - die Bundespolizei hat am Mittwoch in Hamburg innerhalb weniger Stunden drei ausstehende Haftbefehle vollstreckt. Gegen 11.30 Uhr hatten Beamte am Jungfernstieg einen Mann kontrolliert, der mutmaßlich in eine Schlägerei verwickelt war. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls besteht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Wenig später wurde die Bundespolizei zum Bahnhof Hamburg-Harburg gerufen, um einen Schwarzfahrer zu stellen. Wie sich herausstellte, lag auch gegen den 55-Jährigen ein Haftbefehl vor. Er werde bereits in acht Fällen verdächtigt, ohne Fahrkarte unterwegs gewesen zu sein.

Am Abend torkelte ein 60-Jähriger am Bahnhof Veddel betrunken auf die Gleise. Bei einer Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass er in insgesamt sechs Diebstahlsfällen angeklagt ist und ebenfalls per Haftbefehl gesucht wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg