16-Jährige verletzt Mann an Kieler Bushaltestelle mit Messer

Eine 16-Jährige soll einen Mann an einem Kieler Busbahnhof mit einem Messer leicht im Gesicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein Streit des 41-Jährigen mit seiner Freundin vorausgegangen. Die 16-Jährige und ihr Bekannter griffen in den Streit am Mittwochnachmittag ein. Beim Schlichtungsversuch soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung beider Männer gekommen sein, in deren Verlauf die 16-Jährige zum Messer griff.

Kiel (dpa/lno) -. Eine 16-Jährige soll einen Mann an einem Kieler Busbahnhof mit einem Messer leicht im Gesicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein Streit des 41-Jährigen mit seiner Freundin vorausgegangen. Die 16-Jährige und ihr Bekannter griffen in den Streit am Mittwochnachmittag ein. Beim Schlichtungsversuch soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung beider Männer gekommen sein, in deren Verlauf die 16-Jährige zum Messer griff.

Polizisten nahmen die Jugendliche noch am Mittwoch vorläufig fest. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen übergaben Beamte sie an ihren Vater. Das Messer hatten sie vorher sichergestellt. Dem erheblich alkoholisierten 41-Jährigen legten Polizisten aufgrund aggressiven Verhaltens und Beleidigungen vorübergehend Handfesseln an. Eine Behandlung in einem Krankenhaus lehnte er ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg