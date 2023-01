St.-Paulis Eggestein: „Sehr spannend“ mit jungem Trainer

Johannes Eggestein vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli sieht im neuen Trainer Fabian Hürzeler einen Hoffnungsträger für den angepeilten Aufschwung in der Rückrunde. „Er hatte schon bisher seinen Anteil an den Dingen, die gut gelaufen sind, vor allem im taktischen Bereich“, sagte Eggestein dem „Hamburger Abendblatt“ (Donnerstag) im Trainingslager in Benidorm an der spanischen Costa Blanca. „Ich finde es sehr spannend, mit so einem jungen Trainer zu arbeiten. Bisher läuft es gut.“