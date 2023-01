36-Jähriger an Hamburger U-Bahn-Station verletzt

Nach Hinweisen auf eine Schlägerei haben Polizeibeamte in Hamburg-Hamm einen 36-Jährigen mit Prellungen im Gesicht und Stichverletzungen am Bauch entdeckt. Der Mann habe sich aber wenig kooperativ verhalten und keine Angaben zum Tathergang gemacht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Vorfall an der U-Bahn-Station Rauhes Haus ereignete sich am Mittwochabend. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern laut Polizei an.